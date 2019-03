Empfehlung - ECN in Sande: Viele Tore, viele Strafen, große Enttäuschung

Sande Dieses Spitzenspiel der Regionalliga-Meisterrunde zwischen dem ECW Sande und dem EC Nordhorn bot so ziemlich alles von dem, was Eishockey ausmacht: 15 zum Teil spektakuläre Treffer, darunter ein erfolgreicher Penalty von Christian Synowiec, Tore in einfacher und doppelter Überzahl, sogar eines für Sande in Unterzahl und eines kurz vor Schluss ins leere Tor (ebenfalls für Sande). Darüber hinaus sahen die knapp 1000 Zuschauer in der kleinen Eishalle nahe der Nordseeküste klasse Torwartparaden, schöne Spielzüge – und eine enorm hohe Aggressivität auf beiden Seiten, was die hohe Zahl von insgesamt 27 Strafen belegt. Nordhorns Danielius Nomanovas kassierte Mitte des zweiten Drittels sogar eine Spieldauerstrafe wegen eines Stockschlags. Aber nicht nur deshalb schlichen die Nordhorner am Ende enttäuscht vom Eis: Sie hatten das Bezirksderby mit 5:10 (1:1, 1:4, 3:5) verloren und damit ihre letzte Chance auf den Einzug in das Finale wohl verspielt. Nordhorn kann in den letzten beiden Spielen am kommenden Wochenende in Niesky und Berlin noch auf zwölf Punkte kommen, Sande jedoch hat als Tabellenführer bereits zwölf Zähler, zudem das erheblich bessere Torverhältnis – und noch ein Spiel ebenfalls in Berlin in der Hinterhand. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-in-sande-viele-tore-viele-strafen-grosse-enttaeuschung-285798.html