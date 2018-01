ECN gibt die Hoffnung aufs Halbfinale noch nicht ganz auf

Die Nordhorner Eishockeyspieler bestreiten ihre letzten beiden Spiele der Pokal-Gruppenphase. Am Freitag tritt der ECN in bei der SG Diez-Limburg an, am Sonntag sind dann um 18 Uhr die Bremer „Weserstars“ zu Gast in Nordhorn.