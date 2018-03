Empfehlung - ECN: Dreierrunde mit den „Crocodiles“ und „Jadehaien“

Nordhorn. Wie angekündigt, geht es auch nach dem Ende der Regionalliga-Hauptrunde im Eishockey für den EC Nordhorn noch weiter: Der Klub hat sich für den März mit dem souveränen Verbandsliga-Meister „Crocodiles“ Hamburg 1b und dem Zweitplatzierten ECW „Jadehaie“ aus Sande auf eine Dreier-Runde verständigt. Für die Mannschaft von ECN-Trainer Heiko Niere stehen damit vier weitere Termine an – zwei auswärts und zwei in der heimischen Eissporthalle. Das Heimspiel gegen die „Crocodiles“ ist für Freitag, 9. März, um 20 Uhr terminiert; die „Jadehaie“ sind zum Abschluss dieser Spielrunde am Freitag, 23. März, um 20 Uhr zu Gast in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-dreierrunde-mit-den-crocodiles-und-jadehaien-227469.html