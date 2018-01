Empfehlung - ECN: Bittere Niederlage im letzten Pokalspiel gegen Bremen

fh Nordhorn. Das Halbfinale war schon vor dem letzten Spiel im norddeutschen Pokal außer Reichweite, doch der Ankündigung von Trainer Heiko Niere, zum Abschluss den heimischen Eishockey-Fans ein gutes Spiel bieten zu wollen, ließ der EC Nordhorn am Sonntagabend gegen die „Weserstars“ Bremen Taten folgen: Auch wenn es den Gastgebern nicht gelang, gut eine Woche nach dem Sieg in der Hansestadt erneut zu gewinnen, so war die Vorstellung vor 422 Zuschauern in der Eissporthalle trotz der 4:5 (1:2, 3:0, 0:3)-Niederlage aller Ehren wert. Und letztlich reichte das Resultat, um Platz zwei in der Gruppe B vor den punktgleichen Bremern zu verteidigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-bittere-niederlage-im-letzten-pokalspiel-gegen-bremen-221790.html