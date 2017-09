Empfehlung - Eckstein wird deutscher Meister im Sprint-Triathlon

gn Köln. Der Nordhorner Triathlet Klaus Eckstein hat seiner Titelsammlung einen weiteren Triumph hinzugefügt. Der 50-jährige Ausdauersportler vom LC Nordhorn war am Sonnabend in Köln bei den deutschen Meisterschaften im Triathlon über die Sprintdistanz am Start und durfte sich über den Sieg in der Altersklasse 50 freuen. Für die Strecke über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen benötigte er 1:03:36 Stunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eckstein-wird-deutscher-meister-im-sprint-triathlon-206304.html