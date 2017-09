Empfehlung - Eckstein und Wilmink bei Triathlon-WM in den Top 10

Rotterdam . Mit Top-10-Platzierungen sind Klaus Eckstein und Heiner Wilmink am Sonntag von der Triathlon-Weltmeisterschaft zurückgekehrt: Eckstein erreichte in Rotterdam über die Sprint-Distanz (750 m Schwimmen, 20 km Rad fahren, 5 km laufen) den sechsten Platz seiner Altersklasse M50, Wilmink belegte über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) in der M60 nach einer starken Aufholjagd Rang acht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eckstein-und-wilmink-bei-triathlon-wm-in-den-top-10-207951.html