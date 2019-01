Empfehlung - EC Nordhorn zieht mit starkem Auftritt in die Playoffs ein

Bremen Die Regionalliga-Eishockeyspieler des EC Nordhorn haben am Freitagabend ein großes Saisonziel vorzeitig erreicht: Durch einen 5:1 (1:1, 3:0, 2:0)-Sieg beim Vorjahresmeister Weserstars Bremen ziehen sie in die Playoffs um die gemeinsame Meisterschaft der Regionalligen Nord und Ost ein. Drei Spiele vor dem Ende der Normalrunde sind sie nicht mehr vom vierten Tabellenplatz zu verdrängen. „Wir sind alle sehr glücklich und zufrieden“, strahlte Trainer Andris Bartkevics, „von Beginn an wollten wir in die Playoffs, ich hätte aber nicht gedacht, dass wir es so früh schaffen würden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-zieht-mit-starkem-auftritt-in-die-playoffs-ein-278298.html