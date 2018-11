Empfehlung - EC Nordhorn weiß, wie man am Salzgittersee gewinnt

Nordhorn Nach gleich zwei 5:4-Erfolgen gegen den Adendorfer EC binnen sieben Tagen streben die Eishockeyspieler des EC Nordhorn am Sonntag (18 Uhr) in Salzgitter den dritten Saisonsieg in der Regionalliga an. Es ist das erste Auseinandertreffen mit den gastgebenden Icefighters in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit waren drei der vier Punktspiele gegen Salzgitter verloren gegangen, immerhin konnten sich die Nordhorner einmal in der Eishalle am Salzgittersee durchsetzen – und dann gleich mit 5:1. Zweifacher Torschütze damals war Anton Gluchich, der in dieser Saison nach seinem starken Auftritt im Testspiel gegen Rheine noch zu keinem Einsatz gekommen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-weiss-wie-man-am-salzgittersee-gewinnt-264161.html