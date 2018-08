Empfehlung - EC Nordhorn verpflichtet Niek van der Meulen

Nordhorn Der EC Nordhorn treibt seine Kaderplanungen voran: Wie der Eishockey-Regionalligist mitteilt, wird der Niederländer Niek van der Meulen in der kommenden Saison das ECN-Trikot tragen. Zuletzt lief der Verteidiger zwei Jahre für Eindhoven in der BeNe-Liga, der gemeinsamen Liga des belgischen und des niederländischen Verbandes, auf. Für sein Land nahm er unter anderem an vier Weltmeisterschaften im U18- und U20-Bereich teil. Gelernt hat van der Meulen den Eishockeysport bei den „Gijs Bear“ Groningen, danach in Heerenveen. Nun steht seine erste Saison in Deutschland bevor – und der Niederländer hat konkrete Vorstellungen: „Ich möchte möglichst viele Spiele gewinnen und meine Fähigkeiten auf dem Eis dort einbringen, wo sie gebraucht werden“, sagt van der Meulen. Der Verteidiger ist vom Jahrgang 1997 und freut sich auf die neue Saison. Er sagt: „Ich bin sicher, dass die neue Regionalliga stärker und interessanter wird. Meine Hauptaufgabe wird die Defensive sein, aber ich möchte helfen, wo ich kann.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-verpflichtet-niek-van-der-meulen-245980.html