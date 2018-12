Empfehlung - EC Nordhorn verliert deutlich beim Tabellenführer

Wilhelmshaven Der EC Nordhorn ist in seinem Auswärtsspiel der Eishockey-Regionalliga am Sonntag beim Tabellenführer ECW Sande mit 0:8 (0:1, 0:4, 0:3) unter die Räder gekommen. Die Partie beim starken Spitzenreiter geriet aus Sicht der Gäste im zweiten Spielabschnitt aus den Fugen, als sie nach dem 0:1 im ersten Drittel vier weitere Treffer zum 0:5-Rückstand kassierten. Zu diesem Zeitpunkt war das taktische Grundgerüst durcheinander geraten, weil bei den Gästen, die ohnehin auf Karel Horak, Marc Wollner und Alexander Paul verzichten mussten, nun auch noch Mikhail Berezhnoi und Sven Hüer ausfielen. „Ich musste dann die Reihen umstellen“, berichtete ECN-Trainer Andris Bartkevics. Er wertete die Niederlage einerseits als verdient, andererseits führte er die personellen Rückschläge als mögliche Erklärung für den Spielverlauf an. Zumal seinem Team im Gegensatz zum Gegner auch noch das Spiel vom Freitag gegen Bremen in den Knochen steckte. Und Nick Jurk musste bei den Gästen mit einer Schulterverletzung auflaufen. ECN-Keeper Maik Holzke beendete nach gut der Hälfte der Spielzeit seinen Arbeitstag auf dem Eis, für den Routinier rückte Marek Hanisz zwischen die Pfosten. Diesen Wechsel hatte der ECN-Coach zwar vorgesehen, bei einem deutlich knapperen Spielstand hätte er Holzke aber durchspielen lassen. Hanisz konnte seinen Kasten bis zum Ende des zweiten Drittels sauber halten, der Tabellenführer machte dann aber im Schlussabschnitt mit dem Toreschießen weiter und baute seinen großen Vorsprung mit drei weiteren Treffern bis zum Ende auf 8:0 aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-verliert-deutlich-beim-tabellenfuehrer-269464.html