Empfehlung - EC Nordhorn verliert das letzte Saisonspiel

Nordhorn. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn haben die Saison mit einer 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)-Niederlage gegen die „Jadehaie“ des ECW Sande abgeschlossen. In der als Regionalliga-Qualifikation bezeichneten Extrarunde sicherten sich die Gäste damit am Freitagabend vorzeitig den ersten Platz. Schade: Im letzten Drittel geriet Eishockey etwas in den Hintergrund, auf den Strafbänken herrschte rege Betriebsamkeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-verliert-das-letzte-saisonspiel-230170.html