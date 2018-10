Empfehlung - EC Nordhorn verliert das erste Heimspiel

Nordhorn Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn haben ihr erstes Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison gegen den Hamburger SV am Sonnabendabend mit 4:5 (0:1, 1:3, 3:1) verloren. Das Team von ECN-Trainer Andris Bartkevics geriet in Unterzahl auf die Verliererstraße. Die Nordhorner kassierten die ersten drei Gegentore zum 0:3-Rückstand, als jeweils ein ECN-Spieler auf der Strafbank schmorte. „Das war entscheidend. Wir müssen blöde Strafzeiten vermeiden, außerdem war unser Unterzahlspiel nicht gut“, sagte Bartkevics. Zumal das Spiel der Gastgeber durch die Gegentreffer von Lasse Haffke (10.), Robin Richter (30.) und Alexander Schier (36.) fehlerhafter wurde. „Die psychologische Stärke war dann nicht mehr da, so passieren Fehler“, analysierte Bartkevics.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-verliert-das-erste-heimspiel-260588.html