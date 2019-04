Empfehlung - EC Nordhorn und Trainer Bartkevics gehen getrennte Wege

Nordhorn Der Eishockey-Regionalligist EC Nordhorn und Trainer Andris Bartkevics gehen in Zukunft offenbar getrennte Wege. Der Verein setzte am Wochenende auf seiner Facebook-Seite im Internet unter der Rubrik „Kader News“ folgende Meldung ab: „Der EC Nordhorn hat sich zusammen mit Andris Bartkevics entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Wir danken Andris für seine tolle Arbeit bei uns im Verein und wünschen ihm alles Gute.“ Zu den Gründen der Trennung machte der Verein keine Angaben. Der ECN teilte lediglich mit, dass der Vorstand bereits mit vier potenziellen Nachfolgern Bartkevics‘ sowie einem Nachwuchstrainer in Gesprächen sei. Der ECN-Coach scheidet damit nach nur einer Saison wieder bei den Nordhornern aus. Bartkevics hatte das Traineramt erst im vergangenen Sommer vom langjährigen Coach Heiko Niere übernommen und belegte mit seinem Team in der Regionalliga-Hauptrunde den vierten Platz. In der folgenden Verzahnungsrunde mit dem TuS Sande und zwei Vertretern der Ost-Regionalliga belegten die Grafschafter den zweiten Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-und-trainer-bartkevics-gehen-getrennte-wege-294368.html