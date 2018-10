Empfehlung - EC Nordhorn steht vor „sehr schwerer Saison“

Nordhorn Die Saison in der Eishockey-Regionalliga geht für den EC Nordhorn nun richtig los. Eine Woche nach der knappen Auftaktniederlage nach Verlängerung bei den Weserstars Bremen (6:7) stellt sich die Mannschaft des neuen Trainers Andris Bartkevics am Sonnabend im ersten Heimspiel gegen den Hamburger SV in der Nordhorner Eissporthalle den eigenen Fans vor (19 Uhr). Nachdem das Team in der Vorsaison als Aufsteiger noch Lehrgeld zahlte und Tabellenletzter wurde, will Bartkevics nun einen Entwicklungsprozess anstoßen, der die jungen Spieler voranbringt und erfolgreicheres Eishockey garantiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-steht-vor-sehr-schwerer-saison-260282.html