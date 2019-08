Empfehlung - EC Nordhorn steht vor einer ungewissen Zukunft

Nordhorn Nach der Schließung der Nordhorner Eissporthalle aufgrund massiver Mängel an der Dachkonstruktion (die GN berichteten) steht der Eishockey-Club Nordhorn (ECN) vor einer ungewissen Zukunft. Zwar bedeutet die vorläufige Sperrung der Heimspielstätte noch nicht zwangsläufig die endgültige Schließung. Der ECN-Vorsitzende Dominik Kuprecht befürchtet aber, dass es in der kommenden Saison wohl kein Regionalliga-Eishockey in Nordhorn geben wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-steht-vor-einer-ungewissen-zukunft-315257.html