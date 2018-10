Empfehlung - EC Nordhorn startet beim Meister in Eishockeysaison

Nordhorn Die Eishockeyspieler vom EC Nordhorn starten am Freitag in die Regionalligasaison. In seinem ersten Pflichtspiel auf der Bank des ECN ist Trainer Andris Bartkevics mit seinen Schützlingen in Bremen bei den Weserstars direkt beim amtierenden Meister gefordert. Das Spiel (20 Uhr) verspricht gleich zum Auftakt einen großen Kampf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-startet-beim-meister-in-eishockeysaison-259114.html