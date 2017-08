Empfehlung - EC Nordhorn startet am 20. Oktober mit Heimspiel in Saison

how Nordhorn. Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn starten am Freitag, 20. Oktober, in die neue Saison: Im ersten Duell der Pokalrunde des Niedersächsischen Eissportverbandes (NEV) sind um 20 Uhr die Bremer „Weserstars“ zu Gast im „Grafschafter Sportpark“. Das ist das Ergebnis der Ligentagung der Regionalliga Nord, die am Sonntag in Hannover mit Vertretern aller beteiligten Vereine über die Bühne ging. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-startet-am-20-oktober-mit-heimspiel-in-saison-205374.html