EC Nordhorn siegt und wird Zweiter

Einen 7:6-Sieg nach Verlängerung bei FASS Berlin feierte der EC Nordhorn zum Saisonabschluss. Am Sonnabend hatte die Mannschaft 4:7 in Niesky verloren. In der Endabrechnung belegt das Team den zweiten Platz in der Meisterrunde der Eishockey-Regionalliga.