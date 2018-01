Empfehlung - EC Nordhorn lässt den nächsten Sieg folgen

Nordhorn. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn haben dem Überraschungserfolg im Pokal bei den „Weserstars“ Bremen den nächsten Sieg folgen lassen. Am Sonntagabend setzte sich das Team von Trainer Heiko Niere im Regionalliga-Heimspiel vor 436 Zuschauern mit 6:4 (0:0, 4:2, 2:2) gegen den zuletzt starken Adendorfer EC durch. „Das war erneut eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben uns durch den Sieg am Freitag Selbstvertrauen geholt und gesehen, wie man ein Spiel gewinnt“, sagte Niere. Sein Team arbeitete gut, konnte sich erneut auf einen stark haltenden Keeper Maik Holzke verlassen und ließ sich auch durch Rückschläge nicht aus der Bahn werfen: Nach dem 1:0 durch Kevin Zimbelmann in der 21. Minute konterten die Gäste aus Adendorf mit zwei Treffern (22., 27.), der ECN steckte dies jedoch gut weg – und ging durch Tore von Christian Synowiec (29.), erneut Zimbelmann (32.) und Micah Anderson (38.) mit 4:2 in Führung. Die zuletzt sehr erfolgreichen Adendorfer glichen zwar im letzten Drittel zum 4:4 aus, „wir konnten aber im richtigen Moment nachsetzen“, berichtete Niere. Seine Mannschaft nahm nach dem Ausgleich etwas das Tempo aus dem Spiel, lauerte auf Konter – und schlug in der Endphase der Partie eiskalt zu. Patrick Kaminski (54.) und Mikhail Berezhnoi (57.) stellten für die Gastgeber mit ihren Treffern den 6:4-Endstand her.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-laesst-den-naechsten-sieg-folgen-220935.html