ECN kann mit Sieg in Bremen Play-off-Teilnahme sichern

Für den Einzug in die Verzahnungsrunde mit der Regionalliga Ost benötigt das Eishockey-Team von Trainer Andris Bartkevics am Freitag einen Sieg in der regulären Spielzeit. Am Sonntag geht es in eigener Halle im norddeutschen Pokal gegen Timmendorf.