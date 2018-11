Empfehlung - EC Nordhorn hat zwei Partien vor der Brust

Nordhorn Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn sind in der Regionalliga an diesem Wochenende im Doppeleinsatz. Auf das Heimspiel am Freitag (20 Uhr) gegen die Bremer Weserstars folgt am Sonntag (19 Uhr) das Auswärtsspiel beim Tabellenführer ECW Sande. Der Spitzenreiter steht für Nordhorns Trainer Andris Bartkevics völlig zu Recht ganz oben in der Tabelle. „Sande ist die stärkste Mannschaft der Liga – ein Team mit Oberliga-Niveau“, sagt der ECN-Coach und fügt hinzu: „Der ECW ist sehr, sehr stark. Die Spieler sind läuferisch und technisch sehr gut, sie verstehen das Spiel.“ Für die Nordhorner ist das Spiel am Sonntag das erste Aufeinandertreffen in der Regionalliga mit den Wilhelmshavenern. In der Vorbereitung spielten die Grafschafter bereits gegen den Aufsteiger und verloren mit 1:4. Bevor sich der ECN dem Tabellenführer entgegenstellt, trifft das Team am Freitag in eigener Halle auf den amtierenden Regionalliga-Meister aus Bremen. „Auch das wird sehr schwer“, sagt Bartkevics, der mit seiner Mannschaft in den bisherigen beiden Aufeinandertreffen mit den Weserstars in der Liga vier Punkte geholt hat (6:7 n.V., 5:2). Gut aus Sicht der Nordhorner: Trainer Bartkevics kann am Wochenende fast seinen kompletten Kader aufbieten. Neben dem Dauerverletzten Jörn Reimink fehlt am Freitag nur der beruflich verhinderte Alexander Paul. Die verbesserte personelle Situation bei den Nordhornern wirkt sich auch positiv auf die Qualität der Trainingseinheiten aus. „Das Tempo und die Passqualität werden besser“, berichtet Bartkevics, der mit seinen Spielern mittlerweile vor allem im mannschaftstaktischen Bereich arbeitet. Auf eigenem Eis wollen die Gastgeber den Fans natürlich möglichst einen Sieg und ein gutes Spiel bieten. Zumal Bartkevics sagt: „Für uns ist jeder Punkt wichtig.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-hat-zwei-partien-vor-der-brust-268950.html