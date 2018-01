Empfehlung - EC Nordhorn gelingt der Pokalcoup

Bremen. Den Eishockey-Spielern des EC Nordhorn ist am Freitagabend in der norddeutschen Pokalrunde eine Überraschung gelungen. Das Team von Trainer Heiko Niere setzte sich mit 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) beim Regionalliga-Spitzenreiter „Weserstars“ Bremen durch. „Das war eine sehr gute Leistung der gesamten Mannschaft“, lobte der ECN-Coach, hob dann aber doch noch einen Spieler hervor: „Unser Torhüter Maik Holzke hat wirklich überragend gehalten.“ Der Goalie der Nordhorner verrichtete seine Arbeit hinter eine starken Defensive, die die Gastgeber gut vom eigenen Tor fernhielt. In der Offensive nutzten die Grafschafter gut ihre Möglichkeiten, trafen zum Beispiel durch Kevin Zimbelmann zur 1:0-Führung in Überzahl (17.). „Wir haben in den richtigen Situationen die Fehler des Gegners genutzt und viele Schüsse aufs Tor gebracht“, berichtete Niere, dessen Mannschaft noch kurz vor der ersten Drittelpause durch Micah Anderson auf 2:0 erhöhte (20.). Die Gastgeber konterten zwar mit zwei Toren (35., 39.), die Nordhorner ließen sich dadurch jedoch nicht aus der Bahn werfen. Sie gingen – erneut in Überzahl – mit 3:2 in Führung. Auch Anderson traf wie zuvor schon Zimbelmann im Nachsetzen (54.). Für die Entscheidung sorgte Christian Synowiec, der den Spielstand auf 4:2 stellte (58.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-gelingt-der-pokalcoup-220728.html