Empfehlung - EC Nordhorn empfängt Hamburg „Crocodiles“ 1b

Nordhorn. Mal nicht die „Weserstars“, der HSV oder die „Icefighters“ aus Salzgitter: Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn treffen am Freitagabend um 20 Uhr in der heimischen Eissporthalle im „Sportpark“ auf die 1b-Vertretung der Hamburger „Crocodiles“ – und geben mit diesem ersten Duell einer von drei Vereinen organisierten Spielrunde eventuell schon einen Vorgeschmack auf den nächsten Winter. Denn die Gäste aus Hamburg haben die Verbandsliga-Spielzeit nach Belieben dominiert und gelten als möglicher Kandidat für die Regionalliga 2018/19 – ebenso wie die „Jadehaie“ aus Sande, die ebenfalls an dieser Spielrunde teilnehmen und die am 23. März in Nordhorn zu Gast sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-empfaengt-hamburg-crocodiles-1b-228296.html