Empfehlung - EC Nordhorn: Dritter Anlauf gegen Salzgitter

Nordhorn . Mit einer lange Zeit ordentlichen Vorstellung haben die Eishockeyspieler des EC Nordhorn zuletzt im Heimspiel gegen die Bremer „Weserstars“ in der Regionalliga ein Lebenszeichen gesetzt. Für den Paukenschlag sorgte aber die Konkurrenz aus Salzgitter: Die „Icefighters“, bis dahin nur mit zwei Siegen gegen das Schlusslicht Nordhorn, rangen in Hamburg den Tabellenführer HSV nieder. Nach 33 Minuten stand es 5:1, am Ende rettete Salzgitter einen 5:4-Vorsprung über die Zeit. „Das ist eine Überraschung“, sagt ECN-Trainer Heiko Niere, schränkt aber ein: „Salzgitter hat eine richtig gute Truppe. Das haben sie gegen uns in Nordhorn gezeigt.“ Das Spiel ging damals 3:6 verloren. Sonnabend um 20.30 Uhr tritt der ECN zum dritten Duell der Saison in Salzgitter an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ec-nordhorn-dritter-anlauf-gegen-salzgitter-217410.html