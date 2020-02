Empfehlung - E-Jugend-Kreisauswahl feiert Turniersieg

Kloster Oesede In der Sporthalle in Kloster Oesede beendete das Grafschafter Auswahlteam das Sichtungsturnier nach einem holprigen Start auf Platz eins. In der Endabrechnung hatte die Mannschaft der Kreistrainer Kai Vennekate, Frank Beuker und Hinnerk Schröer nach sechs Partien 15 Punkte auf ihrem Konto. Dabei waren die Talente des jüngeren E-Jugend-Jahrgangs mit einem 2:6 gegen Osnabrück-Land Süd mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Fort-an waren die Grafschafter aber hellwach und zeigte starken Hallenfußball. „Wir haben spielerisch überzeugt und viele Tore schön heraus gespielt“, freute sich Kai Vennekate über den starken Auftritt seiner Mannschaft. Gegen die Auswahl Osnabrück-Land Nord gelang in der Vorrunde ein 6:1-Sieg, gegen die Auswahl Osnabrück-Stadt gewann das Team mit 3:0. Anschließend drehte die Kreisauswahl mit einem 7:4-Erfolg gegen Osnabrück-Land Süd auch den Spieß aus dem ersten Gruppenspiel um. Nach einem weiteren 6:1 gegen Osnabrück-Land Nord machten die Kicker mit einem 1:0 gegen Osnabrück-Stadt den Turniersieg perfekt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/e-jugend-kreisauswahl-feiert-turniersieg-344653.html