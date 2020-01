Empfehlung - E-Jugend des SV Wietmarschen feiert zwei große Turniersiege

Aurich Die E-Jugend-Fußballer des SV Wietmarschen haben in der laufenden Hallensaison schon zwei große Turniere gewonnen. Vor Weihnachten setzten sich die SVW-Talente beim Turnier in der „SportWerk“-Soccerhalle in Ochtrup gegen 16 Teams durch, im neuen Jahr folgte dann der Sieg beim 27. Aurich-Cup. Bei dem Kunstrasen-Turnier in der Sparkassen-Arena in Aurich ließ die E-Jugend des SVW in ihrer Altersklasse insgesamt 31 Mannschaften hinter sich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/e-jugend-des-sv-wietmarschen-feiert-zwei-grosse-turniersiege-339483.html