Empfehlung - DVV-Team will EM-Wiedergutmachung: „Soll uns Lehre sein“

dpaBrüssel „Das soll uns eine Lehre für die nächsten Spiele sein“, sagte Diagonalangreifer Georg Grozer nach dem 0:3 in Gruppe B zum Auftakt in Brüssel. „Das ganze Spiel war komisch, die ganze Atmosphäre in der Mannschaft war komisch“, befand der 34-Jährige nach dem enttäuschenden Auftritt des Vize-Europameisters von 2017.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dvv-team-will-em-wiedergutmachung-soll-uns-lehre-sein-318565.html