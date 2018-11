Empfehlung - DVV-Pokal in Schüttorf: Lüneburg kommt als Goliath zurück

Schüttorf/Lüneburg Vor viereinhalb Jahren standen sich der FC Schüttorf 09 und die SVG Lüneburg zum bislang letzten Mal gegenüber. Im Februar 2014 behielten die Lüneburger in der 2. Volleyball-Bundesliga mit 3:1 die Oberhand. Am Ende der Saison wagten die Gäste als Tabellenzweiter hinter den Netzhoppers aus Königs Wusterhausen den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse – und haben seitdem eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Denn wenn die Lüneburger morgen, Sonnabend (20 Uhr), zum Achtelfinale im DVV-Pokal in die Vechtehalle zurückkehren, treffen die Schüttorfer auf ein Topteam aus der 1. Bundesliga. „Die beiden Mannschaften von damals sind nicht mehr miteinander vergleichbar“, sagt 09-Coach Stefan Jäger, der in der Saison 2013/14 als Co-Trainer von Ralph Bergmann gerade sein erstes Jahr beim FC 09 absolvierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dvv-pokal-in-schuettorf-lueneburg-kommt-als-goliath-zurueck-263977.html