Empfehlung - DVV-Frauen spielen in Apeldoorn um das letzte Olympia-Ticket

Apeldoorn In den nächsten Wochen stehen für die aus Emlichheim stammende Volleyballerin Jennifer Geerties und ihren italienischen Klub Imovo Volley Conegliano viele Aufgaben in der Seria 1A, in der Champions League und bei der Klub-WM an. Auf ein weiteres Turnier freut sich die 25-Jährige aber ganz besonders: Vom 7. bis 12. Januar 2020 wird im niederländischen Apeldoorn unweit ihrer Grafschafter Heimat die entscheidende Olympia-Qualifikation der Frauen ausgespielt. „Alle europäischen Top-Nationen sind dabei, es gibt nur einen einzigen Startplatz für Olympia in Tokyo zu vergeben“, blickt Geerties voraus. Wenn sie mit der deutschen Nationalmannschaft in der 5000 Zuschauer fassenden Omnisport-Arena Apeldoorn um dieses eine Ticket spielt, hofft sie auch auf die Unterstützung vieler Volleyball-Fans aus der Heimat. „Es ist ja fast ein Heimspiel für uns“, betont sie. Deutschland trifft in der Gruppenphase auf die Türkei, auf Belgien und Kroatien. In der anderen Gruppe treten die Niederlande, Aserbaidschan, Bulgarien und Polen an. Eintrittskarten sind noch nicht verfügbar. Die beiden Gruppensieger und Zweitplatzierten ziehen in das Halbfinale ein. Der Sieger des Endspiels darf neben den bereits qualifizierten Nationen Serbien, Italien und Russland für Europa an den Olympischen Spielen in Tokyo teilnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dvv-frauen-spielen-in-apeldoorn-um-das-letzte-olympia-ticket-325430.html