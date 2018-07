Empfehlung - Durchmarsch in höchste Tanzsportklasse in nur drei Jahren

Wuppertal Zur „DanceComp“ reisten zehn Tanzpaare der TSG Nordhorn nach Wuppertal. Fünf Duos der der TSG nahmen sogar an internationalen WDSF-Weltranglistenturnieren teil. Seit 2004 gibt es diese dreitägige und in Deutschland drittgrößte Tanzsportveranstaltung aller Alters- und Leistungsklassen, die jedes Jahr im Juli stattfindet. Diesmal waren ca. 2600 Paare aus 17 Nationen am Start, wobei die Nordhorner Tanzsportler an 20 Wettkämpfen teilnahmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/durchmarsch-in-hoechste-tanzsportklasse-in-nur-drei-jahren-243556.html