Duell der fleißigen Punktesammler

In der Fußball-Bezirksliga treffen am Donnerstag um 15 Uhr der TuS Gildehaus und Eintracht Nordhorn aufeinander. Beide Teams sind gut gestartet. Am Tag zuvor empfängt der VfL Weiße Elf Nordhorn um 20 Uhr das Top-Drei-Team des SV Langen.