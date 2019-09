Empfehlung - DTB-Pokal: SG Esche-Haftenkamp gewinnt wieder Bronze

Delbrück Starke Leistung in Delbrück: Bei der inoffiziellen deutschen Meisterschaft im Völkerball hat die SG Esche-Haftenkamp wie im Vorjahr die Bronzemedaille gewonnen. Im Spiel um den dritten Platz besiegten die Niedergrafschafterinnen den SV Altenoythe aus dem Landkreis Cloppenburg, gegen den sie zuvor in der Gruppenphase noch verloren hatten, in einem packenden Duell mit 2:0. Im Finale setzte sich der WT Loppersum aus Ostfriesland gegen den Vorjahressieger AT Rodenkirchen (Landkreis Wesermarsch) durch. Somit konnten – wie bereits 2018 – alle vier niedersächsischen Mannschaften die ersten vier Plätze bejubeln. Insgesamt 15 Mannschaften aus Westfalen, dem Rheinland, dem Saarland und aus Niedersachsen mit mehr als 200 Spielerinnen nahmen am diesjährigen DTB-Pokal teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dtb-pokal-sg-esche-haftenkamp-gewinnt-wieder-bronze-320723.html