Drittligist SV Meppen testet im Juli auch in Lohne

Meppen Fußball-Drittligist SV Meppen holt Linksaußen Mirco Born zurück – zumindest für ein Jahr. Der 24-jährige Emsländer war im vergangenen Sommer nach dem Aufstieg des SVM zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga gewechselt. Nun vermeldeten beide Vereine das Leihgeschäft. „Wir hoffen, dass Mirco nach seiner schweren Verletzung in Meppen zurück zu alter Stärke findet und unter seinem ehemaligen Trainer Christian Neidhart viele Einsatzzeiten und somit Spielpraxis sammeln kann“, sagt Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork. Born hatte sich am Anfang der vergangenen Spielzeit einen Kreuzbandriss und später auch noch einen kleinen Kapselriss zugezogen. In Sandhausen lief er bislang nur elf Mal für die zweite Mannschaft auf, erzielte aber immerhin fünf Tore.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drittligist-sv-meppen-testet-im-juli-auch-in-lohne-240330.html