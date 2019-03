Empfehlung - Drittligist SV Meppen gastiert am 3. September bei Vorwärts

Nordhorn/Meppen Im Jubiläumsjahr des SV Vorwärts Nordhorn ist es den Fußballern gelungen, die höchstrangige Mannschaft der Region an den Immenweg zu holen: Drittligist SV Meppen tritt am Dienstag, 3. September, zu einem Testspiel gegen den Nordhorner Landesligisten an. „Das ist eine tolle Sache für uns, wir freuen uns sehr auf diesen Besuch im 100. Jahr unseres Bestehens“, sagte Fußballfachwart Jürgen Menger nach der Zusage von Meppens Geschäftsführer Ronald Maul. Menger erwartet zu diesem Testspiel zu einem frühen Zeitpunkt der nächsten Saison eine Meppener Mannschaft in Bestbesetzung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drittligist-sv-meppen-gastiert-am-3-september-bei-vorwaerts-286276.html