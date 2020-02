Empfehlung - Dritter Titel mit Conegliano: Geerties gewinnt Coppa Italia

Conegliano Vier Wochen nach der großen Enttäuschung mit der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft im Finale der Olympia-Qualifikation in Apeldoorn hat Jennifer Geerties mit ihrem Vereinsteam den dritten Titel der Saison geholt: Mit Imoco Volley Conegliano gewann die aus Emlichheim stammende Außenangreiferin am Sonntag den italienischen Pokal. Die Mannschaft, die zuvor schon den Supercup und die Vereins-WM in China gewonnen hatte, setzte sich vor 4000 Zuschauern im „PalaYamamay“ gegen den gastgebenden Unet Busto Arisizo mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) durch. In der italienischen Liga ist Busto Arisizo (39 Punkte) aktuell der ärgste Verfolger des dominierenden Tabellenführers Conegliano (45). Bereits am kommenden Donnerstag gastiert Geerties mit dem Team von Imoco Volley, für das sie seit dieser Saison aufläuft, in der Champions League in Ungarn. Am fünften Spieltag der Gruppe D will Conegliano gegen Vasas Obuda Budapest den fünften Sieg – und damit ungeschlagen ins Viertelfinale einziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dritter-titel-mit-conegliano-geerties-gewinnt-coppa-italia-342574.html