Dritter gegen Vierter: HSG-Handballer erwarten TuSEM Essen

Nordhorn An diesen Dienstagabend im September in Mülheim erinnert sich Heiner Bültmann gut, aber ungern. Seine Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen trafen in der Innogy-Arena auf TuSEM Essen – und kassierten eine ziemliche Abreibung. „Wir waren klar unterlegen“, sagt der Trainer. Und: „Das war bislang das einzige Spiel dieser Saison, in dem wir überhaupt keine Chancen auf den Sieg hatten.“ Vor dem Rückspiel am Sonntag um 17 Uhr in der Lingener Emsland-Arena bedeutet diese Aussage zweierlei: Einerseits spielt die HSG insgesamt eine starke Saison (was auch der dritte Tabellenplatz aussagt), zum anderen scheint die Truppe mit dem TuS Essen-Margarethenhöhe nicht besonders gut klarzukommen. Das zeigt auch die Tendenz: Seit vier Spielen wartet das Zwei-Städte-Team auf einen Sieg. „Wir sind mal wieder dran“, findet Heiner Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dritter-gegen-vierter-hsg-handballer-erwarten-tusem-essen-286945.html