Empfehlung - Drittel-Bilanz: Viel Lob, aber zu wenige Punkte für HSG

Nordhorn „Es ist egal, ob Kiel oder Nordhorn: Jedes Spiel in der Bundesliga ist schwer.“ Dieser Satz stammte von einem der besten Hannoveraner Handballer an diesem Donnerstagabend, Ilija Brozovic sagte ihn direkt nach dem hart erkämpften Heimsieg des Tabellenführers gegen das Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen. Der etwas flapsig ausgedrückte Vergleich mit der deutschen Vorzeige-Truppe THW Kiel war durchaus auch als Lob für den Aufsteiger zu verstehen. Überhaupt: An Anerkennung mangelte es nach dem 29:30 in der Swiss-Life-Hall nicht für die HSG, und in den sozialen Medien gibt es seit Wochen von vielen Fans großen Zuspruch. „Lob ist schön und macht Mut“, sagt Trainer Geir Sveinsson, „aber viel wichtiger ist, dass wir selbst auch sehen, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drittel-bilanz-viel-lob-aber-zu-wenige-punkte-fuer-hsg-327055.html