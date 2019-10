Empfehlung - Dritte Tennis-Winterrunde der Region beginnt am 15. November

Emlichheim Am 15. November startet die dritte Sparkassen-Jugend-Winterrunde für Tennis-Nachwuchsspieler aus der Region. Die vergangene Indoor-Saison 2018/19 ist am Sonntag beim TC Blau-Weiß Emlichheim mit den letzten Spielen sowie den Ehrungen und den Pokalübergaben zu Ende gegangen. Insgesamt waren im vergangenen Winter 67 Mannschaften aus der Grafschaft und dem Emsland mit rund 350 Kindern und Jugendlichen der Altersgruppen U11 bis U16 an den Start gegangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dritte-tennis-winterrunde-der-region-beginnt-am-15-november-321670.html