Dritte Meistertitel für Weltmeister Wellbrock und Köhler

dpaBerlin Wellbrock gewann nach seinen Siegen über 800 und 1500 Meter Freistil in Berlin nach 3:47,14 Minuten über die 400 Meter. Nach Erfolgen über 1500 und 400 Meter Freistil schlug Köhler über 800 Meter nach 8:28,21 als Schnellste an. Bei den Weltmeisterschaften in Südkorea hatte Wellbrock zweimal Gold, Köhler einmal Gold und einmal Silber gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dritte-meistertitel-fuer-weltmeister-wellbrock-und-koehler-311312.html