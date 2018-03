Empfehlung - Dreßen beendet Saison mit Platz 3 im Super-G

dpaAre. Skirennfahrer Thomas Dreßen hat seinen überragenden Olympia-Winter mit dem vierten Podestplatz beendet und es erstmals in seiner Karriere auch im Super-G zur Siegerehrung geschafft. Gemeinsam mit Norwegens Aksel Lund Svindal kam Deutschlands Ski-Star in Are auf den dritten Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dressen-beendet-saison-mit-platz-3-im-super-g-229125.html