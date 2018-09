Empfehlung - Dreikampf um den Sieg bei der Nordhorner Meile?

Nordhorn Wenn beim Nordhorner Stadtlauf am Sonnabend um 17 Uhr der Startschuss für den abschließenden Hauptlauf fällt, dann dürfte sich ein Trio direkt an die Spitze des Feldes setzen und einen Dreikampf um den „Meile“-Sieg einläuten. Als Topfavorit geht der deutsche Spitzenläufer Stefan Koch (OTB Osnabrück) ins Rennen, der die 10 Kilometer in diesem Jahr bereits in 29:40 Minuten gelaufen ist. Weitere Anwärter auf das Podium sind Lokalmatador Gerold Hartger (LC Nordhorn) und der Niederländer Erik Driesen, die sich bereits beim Emlichheimer Pfingstlauf duelliert haben. Bei den Frauen wird ebenfalls eine Sportlerin des gastgebenden LCN ganz vorne erwartet: Edith Stiepel, die sich zuletzt in blendender Verfassung zeigte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dreikampf-um-den-sieg-bei-der-nordhorner-meile-249357.html