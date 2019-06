Empfehlung - Drei weitere Grafschafter auf der DFB-Schiedsrichterliste

Nordhorn Die Erfolgsgeschichte Grafschafter Schiedsrichter hält an: Gleich sechs Schiedsrichter sowie mit Lena Löpmann (SV Suddendorf-Samern) auch eine Schiedsrichterin werden nach guten Leistungen in der vergangenen Saison künftig in höheren Klassen eingesetzt. Lukas Benen leitet sogar Spiele der Profifußballer: Der Schiedsrichter des SV Vorwärts Nordhorn pfeift ab sofort auch in der 3. Liga und wird zudem als Schiedsrichterassistent, als 4. Offizieller sowie als Videoschiedsrichter (VAR) in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-weitere-grafschafter-auf-der-dfb-schiedsrichterliste-304529.html