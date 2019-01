Empfehlung - Drei Tore im Finale: FC 09 gewinnt verdient den Matenaar-Cup

Nordhorn Sie war ein wenig ins Stocken geraten, die Tormaschine des Fußball-Landesligisten FC Schüttorf 09, die am ersten Abend des Nordhorner Hallenfußball-Turnier um den Matenaar-Cup noch für überragende 20 Treffer in drei Spielen gesorgt hatte. In der Gruppenphase des Endspieltages am Freitagabend gelangen den Schüttorfern nur drei Tore, im Halbfinale gegen die zweite Mannschaft des SV Bad Bentheim benötigten sie gar ein spätes Eigentor des Gegners, um ins Endspiel einzuziehen. Dann aber drehten Werner Hofschröer und Co. im Euregium wieder auf – und besiegten im Finale den VfL Weiße Elf verdient mit 3:0. Damit setzte sich beim Hallenkick des SV Vorwärts am Ende die beste Mannschaft durch. Der Lohn: ein dicker Pokal und ein Scheck in Höhe von 350 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-tore-im-finale-fc-09-gewinnt-verdient-den-matenaar-cup-273804.html