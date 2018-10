Empfehlung - Drei Tore gegen Angstgegner: VfL Weiße Elf hat einen Lauf

Nordhorn Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf haben am Sonntag ihren vierten Sieg in Serie gefeiert. „Wir haben einen Lauf“, freute sich Thomas kleine Lögte nach dem 3:0 (0:0)-Erfolg gegen die U23 des SC Spelle-Venhaus. Zumal die Emsländer in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Nordhorner gewesen waren. „Ich habe als Trainer zuvor noch nie gegen Spelle gewonnen“, meinte kleine Lögte. Dass es dieses Mal klappen sollte, war beim Halbzeitpfiff allerdings nicht unbedingt abzusehen gewesen. „In den ersten 45 Minuten waren wir überhaupt nicht im Spiel. Mit dem torlosen Unentschieden beim Seitenwechsel konnten wir deshalb gut leben“, resümierte kleine Lögte. Spelle verbuchte einige gute Möglichkeiten, die Nordhorner hingegen kamen nur durch Spielertrainer Dennis Brode einmal zum Abschluss (37.). „In der Pause haben wir einige Dinge korrigiert und umgestellt“, berichtete der Coach. Mit Erfolg: Hendrik Deelen erzielte mit einem strammen Schuss aus der Drehung nach Zuspiel von Jascha Eilers das 1:0 (63.). Die Führung verlieh dem VfL Weiße Elf zusätzliches Selbstvertrauen. „Ab der 60. Minute haben wir unsere Angriffe hervorragend ausgespielt und zudem stark verteidigt“, lobte kleine Lögte, der nach 71 Minuten ein zweites Mal an diesem Nachmittag jubeln konnte. Avdyl Kurpali traf aus kurzer Distanz, nachdem er zuvor mit einer sehenswerten Kombination über Perparim Kurpali, Brode und Deelen clever freigespielt worden war. Das 3:0 gelang dann erneut Deelen. Bei seinem zweiten Treffer profitierte der Mittelfeldmann von einem fatalen Fehler des Gegners im Aufbauspiel. „Am Ende hat eine gute Halbzeit für drei Punkte gereicht“, meinte kleine Lögte abschließend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-tore-gegen-angstgegner-vfl-weisse-elf-hat-einen-lauf-260721.html