Empfehlung - Drei Tage steht der Ball im BVB-Fußballcamp im Mittelpunkt

Nordhorn Mit viel Spaß und Ehrgeiz sind in der vergangenen Woche 64 Nachwuchsfußballer aus der Grafschaft bei der „Evonik-BVB-Fußballakademie“ von Borussia Dortmund im Einsatz gewesen, die an drei Tagen beim SV Vorwärts Nordhorn über die Bühne gegangen ist. Eingekleidet in eine komplette, schwarz-gelbe Trainingsausrüstung und betreut von professionellen Trainern der Fußballakademie unter der Leitung von Chefcoach Lotif Ferjani, erlebten die 10- bis 13-Jährigen in der ersten Ferienwoche fünf abwechslungsreiche Trainingseinheiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-tage-steht-der-ball-im-bvb-fussballcamp-im-mittelpunkt-292479.html