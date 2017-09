Empfehlung - Drei Tage hochklassiger Dressursport

Isterberg. Das Isterberger Reitturnier am kommenden Wochenende und am „Tag der deutschen Einheit“ zieht die Freunde des Dressursports in die Obergrafschafter Reithalle. Gut gefüllte Starterfelder in nur 13 Prüfungen stellen die erfahrene Turniercrew des Reit- und Fahrvereins Isterberg vor keinerlei Probleme. Höhepunkt des Euregio-Dressurturniers ist die Dressurprüfung der Klasse S* am Dienstagnachmittag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-tage-hochklassiger-dressursport-208924.html