Emlichheim Drei Spiele, drei Siege – darunter ein imposanter 7:1-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen den SC Erica: Die Fußballer des SV Grenzland Laarwald haben den zweiten Vorrundentag des eigenen Hallenturniers um den Volksbank-Cup dominiert. In der Gruppe 4 zog der Kreisligist am Freitagabend in der Emlichheimer Vechtetalhalle souverän in die Endrunde am Sonntag ein. Durch den letzten Sieg gaben die Laarer zudem der zweiten Grafschafter Mannschaft in dieser Gruppe Schützenhilfe, denn der TSV Georgsdorf ist als Zweiter ebenfalls weiter beim Volksbank-Cup dabei. Die Georgsdorfer holten nach einer 1:3-Auftaktniederlage gegen Grenzland noch vier Punkte. Wichtig war der 4:2-Sieg in ihrem letzten Gruppenspiel gegen VV Dalen, in dem der TSV drei Tore in den letzten vier Minuten schoss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/drei-siege-zwoelf-tore-grenzland-dominiert-eigenes-turnier-274825.html