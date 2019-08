Empfehlung - Drei Schüttorfer spielen im Beachvolleyball-Mekka

Timmendorfer Strand Der Höhepunkt der deutschen Beachvolleyball-Serie steht an: Ab Freitag kämpfen die besten Mannschaften am Timmendorfer Strand um den nationalen Meistertitel. Dabei ist auch Schüttorf stark vertreten: Mit Bennet und David Poniewaz sowie Dan John, der zusammen mit Eric Stadie (Berlin) antritt, schickt der FC 09 drei Akteure ins Rennen, die das Potenzial haben, um vordere Platzierungen mitzuspielen. Das gilt vor allem für die Poniewaz-Zwillinge, die der höchsten deutschen Beachserie in dieser Saison mit fünf Turniersiegen ihren Stempel aufgedrückt haben. „Egal, wie es in Timmendorf ausgeht, bleibt es eine geile Saison", betont Bennet Poniewaz.