Drei Medaillen: Junge TSG-Paare überzeugen bei „OWL tanzt“

In Bielefeld schafften es Joelle da Mota und Lars Jeurink von der Tanzsportgemeinschaft Nordhorn gleich in zwei Wettbewerben in die „Top 3“. Und auch ihre Teamkollegen Laura Bor und Mattis Büttelmann erreichten eine Podestplatzierung.