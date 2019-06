Empfehlung - Drei Kreisduelle zum Auftakt des Fußball-Bezirkspokals

Gildehaus/Nordhorn In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals der Saison 2019/20 stehen drei Grafschafter Duelle auf dem Spielplan: Der Bezirksliga-Aufsteiger TuS Gildehaus trifft in einem Heimspiel auf den künftigen Ligakonkurrenten SV Bad Bentheim, Sparta Nordhorn spielt als Sieger des Krombacher-Kreispokals gegen den Landesligisten FC Schüttorf 09, der in der abgelaufenen Saison das Endspiel nur knapp verpasst hatte. Und Vorwärts Nordhorn erwartet den SV Union Lohne. Beide Teams haben zur neuen Saison die Ligen getauscht: Vorwärts stieg in die Bezirksliga ab, Lohne in die Landesliga auf. Beim SV Union Lohne stehen mit Eike Schrader, David Heils, Joshua Sausmikat und Konstantin Nurekenov mehrere Ex-Vorwärtsler im Kader. Gespielt wird planmäßig am Sonntag, 28. Juli. Ein Freilos haben die Nordhorner Bezirksligisten VfL Weiße Elf und Eintracht Nordhorn.